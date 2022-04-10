64.6 مليون دينار زيادة المعروض النقدي

الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة عرض النقد في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 64.6 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي.



وبلغت قيمة عرض النقد، بنهاية شباط (فبراير) الماضي، 39.57 مليار دينار مقارنة مع 39.5 مليار في نهاية العام 2021، وبذلك يكون عرض النقدي قد زاد بنحو 0.2 % في أول شهرين.



وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

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