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الأربعاء، 13-04-2022 11:40 ص

مذكرة مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس في وادي خشيبة

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة سولفيست التركية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي ابو خشيبة وغور فيفا جنوب المملكة.اضافة اعلان


ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة رئيس شركة سولفيست اندريه باريسوف بحضور مسؤولين من الطرفين.

واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة لإعطاء القطاع "حقه" لاستغلال الثروات الطبيعية والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

وقال ان الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب ان تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأشد الحاجة لذلك.

وعن مشروع استكشاف النحاس في منطقة ابوخشيبة قال الخرابشة أنها ستتم على ارض تبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومترا مربعا أظهرت الدراسات تواجد خامات النحاس بكميات وتراكيز جيدة فيها فيما تبلغ مساحة منطقة غور فيفا حوالي 28 كيلومترا مربعا.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم خلال مدة مذكرة التفاهم البالغة 12 شهراً بإجراء العديد من الدراسات الاستكشافية و التنقيبية بهدف تقييم كمية ونوعية إحتياطي معدن النحاس والمعادن المصاحبة وتحديد الجدوى الاقتصادية من استغلاله.

وقال إن هذه الدراسات ستشمل تقييم جميع الدراسات السابقة وإعداد دراسات الاستشعار عن بعد والتنقيب الجيوكيميائي وجمع وتحليل العينات بالإضافة الى حفر الخنادق والآبار الإستكشافية ودراسات تقييم الإحتياطي وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للخام. 

ووفق الوزير الخرابشة ، في حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرة التفاهم بتسليم دراسة جدوى إقتصادية أولية لمشروع إستغلال معدن النحاس في المناطق الممنوحة لها، و ستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة.

وأشار إلى أنه في حال قرار الشركة بالاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة مع الشركة باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.


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