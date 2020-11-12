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الخميس، 12-11-2020 01:02 م

هل ينقذ لقاح كورونا أسواق النفط؟

النفط-اميركي-تكساس


الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، بأنه من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة، بعد توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد-19 في العام 2021.

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ويمكن لوجهة النظر هذه أن تبدد مكاسب أسعار النفط التي تحققت منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح ضد فيروس كورونا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "من السابق لأوانه جدا القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية. في الوقت الراهن، توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من عام 2021".


وأضافت: "التوقعات الضعيفة للطلب وارتفاع إنتاج بعض الدول.. يشيران إلى أن العوامل الأساسية الحالية ضعيفة جدا لكي تقدم دعما قويا للأسعار".


وعلى صعيد التداولات، صعدت أسعار النفط اليوم لترفع مكاسب الخام منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من عشرة بالمئة.


وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 41.62 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 0.2% إلى 43.87 دولار للبرميل.


ويقول محللون إن ضعف التوقعات يفرض ضغوطا على "أوبك+" للإحجام عن زيادة الإمدادات بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل، إذ تضع السوق في الاعتبار الآن إرجاء هذه الزيادة.


وفي الوقت الراهن، يواجه الطلب على الوقود ضغوطا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية. ونتيجة لذلك، قالت أوبك إن الطلب سيتعافى على نحو أبطأ في 2021 عن المتوقع من قبل.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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