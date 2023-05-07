هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

الوكيل الإخباري - قال كبير استراتيجي السوق العالمية لدى معهد ويلز فارجو سمير سامانا في بيان، إنه بالوقت الذي وضع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأساس للتوقف في اجتماع حزيران، فإن البيانات الاقتصادية القوية سوف تبقيهم أكثر تحيزاً نحو الاستمرار في التشديد النقدي.

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وقال سامانا إنه بالتركيز في تفاصيل تقرير الوظائف، نجد أنه ليس قوياً في جميع القطاعات، ويتركز في عدد قليل من الصناعات.



ونوه إلى أنه من بين القطاعات التي شهدت مستويات تسريح عالية، قطاع خدمات التوظيف، وقطاع العقارات الإدارية، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع البناء، من بين آخرين.



وأضاف سامانا أنه بالرغم من حدوث الكثير في الأسابيع المقبلة مع انتظار صدور عدة بيانات اقتصادية بما في ذلك تقرير وظائف آخر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حزيران، فإن هذه البيانات قد تعزز وجهة نظر البنك في التشدد بعد 10 مرات متتالية من زيادة الفائدة.



وكان قد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع الماضي إلى احتمالية توقفه قريباً عن رفع أسعار الفائدة، وأخذ استراحة من سياسة التشديد النقدي، لكن جاء تقرير الوظائف الأميركي ليضع هذا التوجه في موضع الشك.



وأظهر تقرير الوظائف الأميركي الأخير انخفاض معدل البطالة إلى 3.4%، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 253 ألف وظيفة في نيسان، كما زاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.5 % عن الشهر السابق، وبنسبة 4.4 % عن الشهر ذاته من العام الماضي. ( CNN الاقتصادية )