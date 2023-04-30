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الأحد، 30-04-2023 09:05 ص

الركود يضرب تايوان واقتصادها ينكمش 3 % في الربع الأول

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الوكيل الإخباري - انزلق اقتصاد تايوان، والذي يعتمد بقوة على التصدير، إلى الركود خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء.

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وقالت الهيئة إن اقتصاد البلاد قد سجلا انكماشًا على الأرجح بنسبة تقدر بـ 3.02 بالمئة على أساس سنوي، في الفترة من يناير وحتى مارس 2023.


وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الناتج المحلي لتايوان بنسبة 0.41%.


وتظهر البيانات أنه على الرغم من إعادة استئناف تايوان للسفر والأعمال الدولية عقب وباء كورونا، إلا أنها لا تزال تعاني من التراجع في الطلب على المنتجات التكنولوجية، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.


وكان الانكماش في الربع الأول من العام أسوأ بنحو الضعف من المتوقع، إذ رجحت التوقعات الأولية أن يسجل اقتصاد تايوان انكماشا بنسبة تتراوح بين 1.20 إلى 1.25 %.


وقال مكتب الإحصاء إن صادرات الجزيرة تأثرت بشدة بضغط من التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب بشكل عام. سكاي نيوز 

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