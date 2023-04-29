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السبت، 29-04-2023 09:44 ص

تباطؤ جديد في التضخم في الولايات المتحدة لكنه غير كاف

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الوكيل الإخباري - ساهم انخفاض أسعار الطاقة إلى حد كبير في الحد من التضخم في آذار في الولايات المتحدة؛ لكن ذلك قد لا يكون كافيا لمنع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل.

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وحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "بي سي اي" الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به الجمعة، بلغ التضخم 4.2% في آذار في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه (5.1%) وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين.


وخلال شهر واحد فقط، تباطأ ارتفاع الأسعار أيضا وبلغ 0.1% وهذا يتطابق مع توقعات المحللين، كما ذكر الموقع الإلكتروني "بريفينغ.كوم".


لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ويشكل البيانات التي يراقبها بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي، سجل انخفاضا بدرجة أقل إلى 4.6% خلال عام واحد، مقابل 4.7% في الشهر السابق، ويتجاوز الآن التضخم.

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