الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع بالربع الأول

الوكيل الإخباري - سجل الاقتصاد الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، في خطوة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تهدئة وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.

اضافة اعلان



وأظهرت البيانات الأميركية، الخميس، نموًا بنسبة 1.1 % في الربع الأول من 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ النمو 2 % .



وكان الاقتصاد الأميركي قد تجنب الركود خلال العام الماضي، إلا أنه سجل نموًا ضعيفًا بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة بلغت 2.6 % .



وكانت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2022 بأكمله، بحسب وزارة التجارة الأميركية قد بلغت 2.1 % .

( سكاي نيوز )