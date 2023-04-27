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الخميس، 27-04-2023 03:53 م

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع بالربع الأول

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الوكيل الإخباري - سجل الاقتصاد الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، في خطوة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تهدئة وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.

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وأظهرت البيانات الأميركية، الخميس، نموًا بنسبة 1.1 % في الربع الأول من 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ النمو 2 % .


وكان الاقتصاد الأميركي قد تجنب الركود خلال العام الماضي، إلا أنه سجل نموًا ضعيفًا بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة بلغت 2.6 % .


وكانت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2022 بأكمله، بحسب وزارة التجارة الأميركية قد بلغت 2.1 % . 
( سكاي نيوز )


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