وزارة الاستثمار تنظم المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي

الوكيل الإخباري

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- تجري وزارة الاستثمار الترتيبات النهائية لافتتاح جناح المملكة بفعاليات معرض بغداد الدولي والذي ستبدأ فعالياته يوم غد الثلاثاء.وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، تشارك في المعرض 30 شركة من كبرى الشركات الصناعية في المملكة اضافة الى عدد من المستشفيات الاردنية ضمن سعيها لتسويق السياحة العلاجية في المملكة.وتشمل المشاركة الأردنية قطاعات صناعية بينها قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية، والكهربائية والصناعات البلاستيكية ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، إضافة الى قطاعي الخدمات الهندسية (تصميم ) والصناعات الغذائية.ويعتبر السوق العراقي احد أهم الاسواق التصديرية الامر الذي تسعى الوزارة دائما لتذليل كافة العقبات والمعيقات التي تحول دون دخوله.