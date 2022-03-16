الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

تأمين صحي الضمان بانتظار الاقرار النهائي من الحكومة

تضامن: 105 آلاف أسرة أردنية تلقت معونات مالية شهرية عام 2020

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

بدء تغطية موظفين حكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة

بدء اختبارات الشهر الأول لطلبة المدارس الأحد القادم

أسعار الذهب محليا

الأمانة توضح حول التحويلات على دوار صويلح وأثرها على الحركة المرورية

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

وفيات الأربعاء 16-3-2022

خبير يوضح أسباب أزمة المياه في الأردن وطرق حلها

الأربعاء، 16-03-2022 11:28 ص

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

61b0abcf0fc05


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة إن الوزارة مستعدة لتعزيز كل أشكال التعاون المشترك مع رجال الأعمال الأردنيين في الصين، وتقديم كافة التسهيلات لهم.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد القطارنة خلال لقائه عبر تقنية زووم مع مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين في الصين بالتعاون مع السفارة الأردنية في بكين، أن استحداث وزارة الاستثمار جاء بناء على رؤية ملكية سامية لتحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن.

وأضاف أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية لترويج الاستثمار في الأردن بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية خاصة في الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي.

واشار الى ان العمل جار لإعداد قانون جديد للاستثمار لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال، بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، إضافة إلى جلب الاستثمار العربي والأجنبي إلى الأردن. 
وخلال اللقاء استعرض أمين عام وزارة الاستثمار أهم الفرص والمزايا الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي فتحت المجال للمنتج الأردني للوصول إلى العديد من الأسواق المنافسة.

بدوره اكد السفير الاردني في بكين حسام الحسيني أن الهدف من عقد اللقاءات مع المستثمرين الأردنيين في الصين تأتي لاطلاعهم على أحدث المستجدات التي تعمل عليها الحكومة الأردنية بهدف التسهيل على المستثمر وخلق بيئة جاذبة لهم، مؤكدا استعداد السفارة الأردنية في الصين تقديم كافة أشكال الدعم لرجال الأعمال للاستثمار في الأردن.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
6231918f4c59b74d44011d1d

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

image_750x_621bdf656be5b

اليابان: مجموعة السبع تعقد اجتماعاً اليوم بشأن روسيا

623189c3423604420778473d

مصر تورد 10 ملايين طن قمح لأول مرة في تاريخها

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

6231837e423604413a7033e1

روسيا تسدد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

62318de342360412922e3298

إيران.. إبرام عقد ضخم لتطوير حقل طاقة بالخليج

أخبار متعلقة
8739fba5-75ab-4cf5-8b32-ec55f651c0de

وزير الاستثمار يلتقي سفراء مصر والهند

0L5A1485 - Copy

مقترح لتحويل الأردن إلى منطقة اقتصادية خاصة موحدة

FMHlkGYXoAALxGy

وزير الاستثمار يلتقي السفير الايرلندي لدى المملكة

274118211_3117622205182075_4009779299450205883_n

الحكومة تستعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد من ولاية نبراسكا الأمريكية

mY6EmcC3N5sozRLpnLvwiE5CtT7Z4crVm0bqcqee

بحث تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين الاردن و تونس

10166873713131261947837773032713

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة العام الماضي