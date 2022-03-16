تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

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قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة إن الوزارة مستعدة لتعزيز كل أشكال التعاون المشترك مع رجال الأعمال الأردنيين في الصين، وتقديم كافة التسهيلات لهم.وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد القطارنة خلال لقائه عبر تقنية زووم مع مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين في الصين بالتعاون مع السفارة الأردنية في بكين، أن استحداث وزارة الاستثمار جاء بناء على رؤية ملكية سامية لتحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن.وأضاف أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية لترويج الاستثمار في الأردن بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية خاصة في الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي.واشار الى ان العمل جار لإعداد قانون جديد للاستثمار لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال، بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، إضافة إلى جلب الاستثمار العربي والأجنبي إلى الأردن.وخلال اللقاء استعرض أمين عام وزارة الاستثمار أهم الفرص والمزايا الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي فتحت المجال للمنتج الأردني للوصول إلى العديد من الأسواق المنافسة.بدوره اكد السفير الاردني في بكين حسام الحسيني أن الهدف من عقد اللقاءات مع المستثمرين الأردنيين في الصين تأتي لاطلاعهم على أحدث المستجدات التي تعمل عليها الحكومة الأردنية بهدف التسهيل على المستثمر وخلق بيئة جاذبة لهم، مؤكدا استعداد السفارة الأردنية في الصين تقديم كافة أشكال الدعم لرجال الأعمال للاستثمار في الأردن.