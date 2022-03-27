الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

الأحد، 27-03-2022 10:26 ص

وزارة الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

thumbs_b_c_438fe1d00bf3c03deeaea3b8920fa2f4


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء جديد اليوم الاحد، لشراء كمية 120 ألف طن من قمح.

وبين الإعلان، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.

اضافة اعلان


واشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق31-3-2022. 

واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-
1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.

2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض
3-صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
thumbs_b_c_a38b85d5983488918ec2cfe9a1965fbb

السترات الصفراء يتظاهرون في باريس احتجاجا على ارتفاع الأسعار

a81bbf01-5695-4db3-a5c9-17784ee8d78d

تداول: إقرار هيكل المقابل المالي الجديد للخدمات المقدمة من الشركات التابعة

62404e9742360441b3610194

لبنان يطلب استثناء غذائيا من الجزائر

640x480

بورصة الكويت تكسر حاجز 9 آلاف نقطة لأول مرة.. بدعم من الأسهم القيادية

dcdcf406-6754-48b6-a461-0013bba963b7_16x9_600x338

أوكرانيا تصدر أول شحنة حبوب إلى أوروبا بالقطار.. مع استمرار إغلاق الموانئ

62403718423604320a7819b7

الحكومة المصرية تبدأ إجراءات التقشف والانضباط المالي أول أبريل

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_438fe1d00bf3c03deeaea3b8920fa2f4

الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

320221123846717517114

الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

640

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

428468_8_1645274247

الأزمة الأوكرانية وقرب رمضان.. كيف ستكون أسعار السلع في الأردن ؟

FMY4CEBXIAUkXbF

ما هي الأسواق البديلة عن أوكرانيا أمام الأردن لاستيراد السلع منها؟

90a0d384-6a88-4a9f-bd0d-6fd43a7827e1

خطة حكومية بشأن أسعار السلع في رمضان