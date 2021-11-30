الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 02:55 م

وزير المالية يطلب وقف المكافآت غير المبررة

وزير المالية


الوكيل الاخباري -  أكّد وزير المالية محمد العسعس، على ضرورة التوقف عن توجيه الطلبات المستمرة لمكافآت مالية غير مبررة.اضافة اعلان


ودعا العسعس إلى ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجميع تجاه الاستقرار المالي الذي تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه.

وقال، إن مجلس الخدمة المدنية قرر تعذر منح موظفي وزارة الصحة العاملين في الوظائف غير الطبية (فئة المحاسبين والإداريين والقانونيين وتكنولوجيا المعلومات) مكافآت مالية شهرية؛ وذلك كون تلك الوظائف مشتركة لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وتلافيا لمطالبة جميع شاغلي هذه الوظائف في الخدمة المدنية للمعاملة بالمثل.

جاء ذلك ردا على كتاب وارد من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لبيان الرأي بشأن مطالب منح موظفي وزارة الصحة العاملين في الوظائف غير الطبية مكافآت مالية شهرية.

هـلا أخبار

 




 

 


 

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