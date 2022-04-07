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الخميس، 07-04-2022 11:48 ص

وسائل إعلام: شركة هندية تشتري مليوني برميل من النفط الروسي

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الوكيل الاخباري-اشترت شركة تكرير النفط الهندية "بهارات بتروليوم" (BPCL) مليوني برميل من النفط الروسي "يورالس" للتوريد في شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "هندو" اليوم الخميس نقلا عن مصادر.اضافة اعلان


 

وأشارت المصادر إلى الصفقة تم إبرامها بين الشركة الهندية وشركة "ترافيجورا"، وهي إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة السلع الأساسية وتقديم الخدمات اللوجستية الرائدة على مستوى العالم.

ووفقا للمصادر بعد أن اشترت الشركة الهندية الشحنة، قامت الهند منذ 24 فبراير الماضي بحجز شحنات نفط روسي بما لا يقل عن 16 مليون برميل وهو ما يعادل حجم واردات البلاد من النفط الروسي في العام 2021 بأكمله.

وفي مارس الماضي، قامت شركات هندية أخرى مثل Indian Oil وHindustan Petroleum وNayara Energy بشراء كميات من النفط الروسي من ماركة "يورالس" بخصومات مغرية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن موسكو عرضت النفط على نيودلهي بخصم يصل إلى 35 دولارا للبرميل.

وشدد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أمس الأربعاء، على أن روسيا شريك اقتصادي مهم للهند وأن مشتريات النفط منها تمليه المصالح الاقتصادية. وشدد الوزير على أنه "في سياق الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية، نحتاج إلى النفط الروسي الذي نشتريه، ومن غير المناسب وغير النزيه إضفاء الصبغة السياسية على هذا".

وفي الشهر الماضي، حذرت الولايات المتحدة الهند من "مخاطر جسيمة" إذا زادت مشترياتها من النفط من روسيا وسط تشديد واشنطن للعقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 

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