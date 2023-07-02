بريطانيا تخطط لتسريع خطواتها نحو الحياد المناخي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية، إن المملكة المتحدة تخطط لإصلاح نظام التخطيط لتسهيل تركيب كابلات الكهرباء والأبراج العلوية, في خطوة لمساعدة الحكومة على الوصول إلى أهدافها للحياد المناخي.

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ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن متحدث باسم الوزارة، اليوم الأحد، أن الحكومة زادت كمية الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة، بنسبة 500 بالمئة منذ 2010 لكنها تريد فعل المزيد.



وأضاف "نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك، كجزء من خططنا لتزويد بريطانيا بالطاقة المحلية الأنظف والأرخص والأكثر أمانا"، لافتا الى إنه يجري العمل حاليا على خفض الوقت الذي يستغرقه ربط المشاريع، والبناء على العمل الجاري واقعيا من قبل مشغلي الشبكات والجهة التنظيمية للقطاع "Ofgem".

