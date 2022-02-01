10.8 مليون دينار صادرات تجارة الزرقاء خلال كانون الثاني

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال كانون الثاني الماضي 10 ملايين و802 ألف و613 ديناراً.

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واكد شريم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر كانون الثاني الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، مشيرا إلى إصدار405 شهادات منشأ وفقاً لإحصائية اصدرتها غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.