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الأربعاء، 16-11-2022 04:35 م

1009 طلبات للحصول على تراخيص بقطاعات الطاقة خلال شهر

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الوكيل الإخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 1009 طلبات لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الأول الماضي، رفضت الهيئة منها 7 طلبات.

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وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، توزعت الطلبات المقبولة، بواقع 457 طلبا في المصادر الطبيعية، و255 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي و31 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و259 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، فيما جرى رفض 7 طلبات لإقامة محطة محروقات.


وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، توزعت على النحو التالي، 446 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 187 رخصة تصدير مواد خام، و 252 رخصة استيراد مواد خام و4 طلبات رخصة مقالع، ورخصة خبير متفجرات، ورخصتان تنقيب لأول مرة، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فهي، 10 طلبات 8 لرخصة مقالع، وطلبان لتصريح استصلاح.


وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 255 طلبا، منها 98 طلبا لأول مرة وتوزعت على 56 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و5 رخص مؤسسية و37 طلبا شخصيا، فيما تلقت 157 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.


وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 31 طلبا توزعت على 18 طلبا لأول مرة، بينها 4 طلبات لرخص أشخاص عاملين، و13 تصريح مساهمة عامة، وطلب لتصريح محطة شحن عامة، فيما بلغت طلبات تجديد الرخص أو التصريح 12 طلبا، وطلب تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح.


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