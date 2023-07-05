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الأربعاء، 05-07-2023 12:04 م

للراغبين بالشراء .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن اليوم الأربعاء 315 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 275 دينارا وفقاً للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

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وأشارت النقابة لـ "الوكيل الإخباري"  أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي شهد استقراراً بعد عطلة عيد الأضحى ، متوقعين زيادة الطلب تزامناً مع نهاية اختبارات الثانوية العامة وعودة المغتربين .

واستقرت اسعار الذهب اليوم حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 39.40 دينارا للبيع للمواطنين ،  مقابل 37.70 للشراء من المواطنين .

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