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السبت، 24-06-2023 11:56 ص

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

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الوكيل الإخباري - توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تراجع احتمالات وقوع الاقتصاد الأميركي في دائرة الركود بالنظر إلى مرونة سوق العمل وانحسار التضخم.

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وقالت يلين في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "لن أقول إنه لا توجد مخاطر لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشدد السياسات"، في إشارة إلى قيام البنك المركزي الأميركي برفع معدلات الفائدة عشر مرات .

وأشارت إلى أنه يوجد حاجة لخفض الإنفاق حتى يمكن السيطرة على التضخم.
وأكدت أن المؤشر الرئيس للأسعار الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة مرتفعا للغاية".

وأضافت: "التضخم انخفض في الواقع كثيرا، وسوف يستمر في التراجع".

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