هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

الوكيل الإخباري - توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تراجع احتمالات وقوع الاقتصاد الأميركي في دائرة الركود بالنظر إلى مرونة سوق العمل وانحسار التضخم.

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وقالت يلين في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "لن أقول إنه لا توجد مخاطر لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشدد السياسات"، في إشارة إلى قيام البنك المركزي الأميركي برفع معدلات الفائدة عشر مرات .



وأشارت إلى أنه يوجد حاجة لخفض الإنفاق حتى يمكن السيطرة على التضخم.

وأكدت أن المؤشر الرئيس للأسعار الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة مرتفعا للغاية".



وأضافت: "التضخم انخفض في الواقع كثيرا، وسوف يستمر في التراجع".



