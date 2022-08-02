120.4 مليون دولار صادرات إربد الصناعية لشهر تموز الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر تموز الماضي 120.4 مليون دولار، مقارنة مع شهادات المنشأ الصادرة لذات الشهر من العام الماضي، والتي بلغت 123.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.

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وعزا رئيس الغرفة هاني أبو حسان هذا الانخفاض إلى تأثر القوة الشرائية بالسوق الأميركية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي بالحرب الروسية – الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الشحن المرتبطة بأسعار النفط.



وصدرت مدينة الحسن الصناعية ما قيمته 113.5 مليون دولار فيما بلغت صادرات مدينة "السايبر سيتي" 6.1 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على مناطق صناعية مختلفة داخل محافظة إربد.



واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى في حجم الصادرات الكلي للمحافظة بقيمة 113.6 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.2 مليون دولار ، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية بقيمة صادرات بلغت 1.5 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية والبلاستيكية والإنشائية والتعبئة والتغليف والكرتون.



واستوعبت السوق الأميركية ما قيمته 92.20 مليون دولار من حجم صادرات المحافظة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي 7.90 مليون دولار، ثم الدول العربية 7.43 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى.