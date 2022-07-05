الثلاثاء 05-07-2022
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الثلاثاء، 05-07-2022 04:25 م

خام برنت يتراجع رغم مخاوف تعطل الإمدادات وإضراب النرويج

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء لتتراجع عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بواقع دولار واحد حيث طغت المخاوف من أن يحد ركود عالمي محتمل من الطلب على الوقود على المخاوف من تعطل الإمدادات ومن بينها خفض محتمل للإنتاج في النرويج.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 60 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 112.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أو 1.1 بالمئة إلى 109.58 دولار للبرميل من مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة.

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأميركي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع. ( سكاي نيوز


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