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الثلاثاء، 05-07-2022 04:04 م

10 ملايين دينار مستوردات الأردن من قطع السيارات حزيران الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت معطيات إحصائية للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها، أن مستوردات المملكة من السيارات والآليات والمركبات خلال شهر حزيران الماضي بلغت 8148 مركبة، بقيمة تقارب 105 ملايين دينار.

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وقال رئيس النقابة وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، وفق بيان اليوم الثلاثاء، إن المستوردات توزعت على 2394 مركبة بنزين، و1974 مركبة كهرباء، و1886 مركبة هجينة (هايبرد)، و1894 من المركبات والآليات الأخرى.


وأشار الجبالي إلى أن حجم استيراد المملكة من قطع غيار السيارات بجميع أنواعها بلغ خلال شهر حزيران الماضي، ما يقارب 10 ملايين دينار.


وبخصوص الإطارات سواء كانت مطاطية أم معدنية، فقد زاد الاستيراد على 5 ملايين دينار، فيما بلغ حجم استيراد البطاريات الخاصة بالمركبات كبطاريات الــ12 فولت وما شابهها والأخرى الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة الهايبرد بنوعيها مليوني دينار.

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