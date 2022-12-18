2.4 مليون دينار للمفاعل البحثي في 2023

الوكيل الإخباري - ارتفعت مخصصات إنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي لدى هيئة الطاقة الذرية إلى 2.4 مليون دينار في مشروع موازنة العام المقبل ضمن النفقات الرأسمالية للهيئة.



ووفقا لمشروع الموازنة، فإن ذلك يأتي من مجموع نفقات للهيئة مقدرة العام المقبل بنحو 10.85 مليون دينار.

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وتتضمن هذه النفقات، مخصصات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 3.97 مليون دينار، مقارنة مع 943 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، إلى جانب مشروع المفاعل البحثي، ودعم مشاريع الطاقة ومشروع إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة.



وارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 3.027 مليون دينار نتيجة ارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة.



ومن أبرز هذه المشاريع مشروع دعم مشاريع الطاقة بقيمة 701 ألف دينار ومشروع إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة بقيمة 185 ألف دينار.

