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الإثنين، 13-03-2023 01:55 م

20 % من الصادرات الأردنية تذهب للسوق الأميركية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة إن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تشكل 20 % من إجمالي الصادرات.

وأكد جودة أن المنتجات الصناعية الأردنية تتمتع بالجودة العالية ومطلوبة بالسوق الأميركية، لكنها بحاجة لمزيد من الدعم لتعزيز تواجدها وتمكينها من الانتشار على نحو أوسع.

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وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية، من خلال تطوير آليات الترويج ومخصصاتها، وربطها بخطة الأولويات للصادرات الوطنية، لتعزيز تواجدها بالسوق الأميركية.


وأشار إلى أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، تُبنى على حقائق علمية وواقعية، وتضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.


ووقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة عام 2000، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.


وتغطي الاتفاقية التي أصبحت نافذة عام 2001، مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارة الإلكترونية.


وبموجب الاتفاقية تم تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية بين البلدين من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على هذه السلع، وتم الوصول الى الإعفاء الكامل بعد مرور فترة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذها.


وأشار جود الى عزم الغرفة وضع خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية للمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين تضمنها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وبما يوجد بيئة استثمارية مشجعة، تتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي.


وأضاف، إن المستثمرين في الولايات المتحدة يهتمون بقطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية.


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