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الثلاثاء، 25-04-2023 04:18 م

تركيا تفرض رسوم استيراد بنسبة 130% على بعض واردات الحبوب

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الوكيل الاخباري - فرضت تركيا رسوم استيراد بلغت 130% على بعض واردات الحبوب، ومنها القمح والذرة، وفق قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء 25 أبريل نيسان.
              
وتأتي رسوم الاستيراد بعد أن أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا الأسبوع الماضي، لكن بعض التجار قالوا إن القرار التركي يهدف في الغالب إلى حماية قطاعاتها الزراعية المحلية قبل انتخابات 14 مايو أيار.
             

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وبقرار اليوم الثلاثاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو أيار المقبل، سيتم فرض رسوم استيراد بنسبة 130% على واردات الحبوب، كما أن حصاد القمح والشعير في تركيا سيبدأ في مايو أيار. (CNBC

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