26 بالمئة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في شهر

الوكيل الاخباري - ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) في أول شهر من العام الحالي بنحو 25.7 مليون دينار أو ما نسبته 24.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.



وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الأول من العام الحالي نحو 131.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 105.3 مليون دينار في شهر كانون الثاني (يناير) 2021.



وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الشهر الماضي 4.2 % مقارنة مع 3.6 % في الفترة المقابلة.



وزادت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في كانون الثاني (يناير) 2022 بنسبة 6.8 % لتبلغ 3.1 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.9 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2021.

اضافة اعلان