السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

الامن يكشف حقيقة فيديو المشاجرة الجماعية ودهس أحد الأشخاص - صورة

الكشف عن موعد إنهاء البنية التحتية للباص السريع

العثور على محفظة في الصويفية

قرار عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

التربية توضح بشأن امتحانات طلبة المدارس

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

طائرات مراقبة جوية في محميتي ضانا والموجب للحد من الاعتداءات

3 جرائم مروعة تشغل الرأي العام في المملكة

البلقاء التطبيقية : تغيير مسمى عمادة البحث العلمي

السبت، 06-03-2021 01:35 م

27 مليار دولار.. خسائر إيلون ماسك خلال 5 أيام

5f71db5974fe5b0018a8db56


الوكيل الاخباري - تكبد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، منذ يوم الإثنين الماضي، خسارة بلغت 27 مليار دولار بسبب ما طال أسهم شركات التكنولوجيا، والعملة الافتراضية البتكوين.

اضافة اعلان

أظهر مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات أن صافي ثروته البالغة 156.9 مليار دولار يضعه في المرتبة الثانية،  متأخر بنحو 20 مليار دولار عن جيف بيزوس الذي تصدّر، الأسبوع الماضي، كأغنى شخص في العالم.


وأظهرت بيانات "بلومبيرغ" أن السرعة التي ارتفعت بها أسهم تسلا بنسبة 743% في العام 2020، يقابلها الآن انخفاض سريع ومؤثر.

ويوم أمس الجمعة، انخفض مؤشر ناسداك 100 للأسبوع الثالث على التوالي، وهو أطول سلسلة انخفاض له منذ سبتمبر/أيلول، لتصل خسارات إيلون ماسك 27 مليار دولار خلال 5 أيام ترتبت نتيجة تراجع الأسهم، وكذلك البتكوين التي كان راهن عليها بقوة.

ففي بدايات 2021 تسارعت مكاسب ماسك، وأطاح ببيزوس كأغنى شخص في العالم، حيث بلغت ثروته في شهر يناير/كانون الثاني 210 مليارات دولار ، وفقًا للمؤشر.


وأدى انتخاب الرئيس جو بايدن باحتضانه للتقنيات النظيفة، وحماس مستثمري التجزئة، إلى تعزيز صعود شركة تسلا، وهو صعود رأى فيه البعض "رغوة غير مستدامة" في التكنولوجيا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112020416921891158587

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

1000x-1

البورصة الأمريكية ترتفع بشكل ملحوظ بعد صدور إحصاءات التوظيف

wolfowitz-faces-pressure-to-resign-as-world-bank-finds-he-broke-rules-74099662-bd87752569e94dcaba185224fd0194d5

البنك الدولي يمول مشروعا تنمويا في مصر بأكثر من 400 مليون دولار

ذهب-620x330-620x330

انخفاض أسعار الذهب محليا

ذهب

أسعار الذهب السبت 6/3/2021

11202018161510625082627

مبالغة بأسعار اللحوم بالاردن

أخبار متعلقة
jeff-bezos

بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار

2ef1394554e01eb2784157659dba3aef

بتكوين تخترق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر لها على الإطلاق

2942

بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا وتقترب من حاجز 50 ألف دولار

-1x-1

كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين

nz_bitcoin_220163

بتكوين تقفز 10% إلى قمة غير مسبوقة

dogecoin-1000x600

تغريدة سبب صعود العملة المشفرة دوجكوين لأكثر من 50 في المئة