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الجمعة، 06-01-2023 10:21 ص

3.65 مليون برميل إجمالي واردات النفط العراقي إلى الأردن

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الوكيل الاخباري- بلغ إجمالي واردات الأردن من نفط العراق خلال الفترة من شهر أيلول 2021 ولغاية كانون الأول الماضي 3.65 مليون برميل بما يعادل 490 ألف طن نفط خام.

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وقال مدير النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري، إن الأردن يستورد النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول عام 2021 .


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن يقوم بموجب مذكرة التفاهم، بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.


ويلتزم الأردن بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

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