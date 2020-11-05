%30.6 نسبة تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

الوكيل الإخباري - بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 689 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 30.6%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



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وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، بلغ نحو 1.560 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 69.4%.



الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 189 مليون دولار، و146 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.



