360 عقارا بيعت لغير الأردنيين خلال تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري

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- بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي نحو 360 عقاراً بقيمة بلغت نحو 29.4 مليون دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته (5%) مقارنةً بـ 343 عقار لنفس الشهر من عام 2019.ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الاراضي التي بيعت لمستثمرين غير اردنيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي نحو 146 ارضا و214 شقة مقارنة بـ 153 ارضا و190 شقة لنفس الشهر من عام 2019.وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام2021 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (609) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (431) قطعة، تلتها قرية الغباوي من نفس المديرية/ حوض الجامعة بعدد (410) قطع.أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (713) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (650) شقة، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد (581) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (432) شقة، ومُجددًا في شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (414) شقة، ثمّ في غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (404) شقق.تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (92) قطعة أرض، تلتها في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (69) قطعة، وفي الزرقاء/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (42) قطعة.أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (72) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (58) شقة وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد (57) شقة، وحوض خنيفسة من نفس القرية والمديرية بعدد (50) شقة.(الرأي)