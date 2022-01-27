الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 01:50 م

37 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

الذهب ٣


الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الخميس عند 37 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50ر35 دينار لجهة البيع.

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وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 30ر43 دينار، و33 ديناراً على التوالي.


وقال علان، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 260 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 ديناراً.


وبين، أن اسعار المعدن الأصفر عالمياً، فتحت تداولاتها الأسبوعية اليوم الخميس عند 1815 دولاراً للأونصة الواحدة.


 




 

 


 

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