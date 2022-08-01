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الوكيل الاخباري
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الإثنين، 01-08-2022 02:36 م

4 من كل 10 اشخاص في العالم قلقون من انخفاض دخلهم العام القادم

شسشششش
 
 


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  بينت دراسة جديدة نشرها "مؤشر ابسوس العالمي" أن أربعة من كل عشرة في العالم يتوقعون أن ينخفض دخلهم المتاح خلال العام المقبل.

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وبينت أرقام المؤشر التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن ثلاثة أرباع الجمهور في 28 دولة شملتها الدراسة قلقون بشأن ارتفاع تكلفة السلع والخدمات في الأشهر الستة المقبلة، معه بقاء التوجهات نحو خفض الإنفاق على الكماليات وتأخير قرارات الشراء الكبيرة.


ونوهت إلى أن ثلاثة أرباع الجمهور العالمي ( 77%) قلقون بشأن زيادة تكلفة السلع والخدمات خلال الأشهر الستة المقبلة .


وعبر 56% من الجمهور العالمي عن قلقهم بشأن قدرتهم على دفع فواتير الطاقة، و54٪ قلقون بشأن قدرتهم على شراء الأشياء التي اعتادوا شرائها ، وعلى رأسهم تركيا (80٪)


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