اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تحت التهديد وأسعار القمح ترتفع بشكل حاد

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح أمس الاثنين بفعل قلق بأن هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني قد تعرض للخطر الاتفاق الجديد لتأسيس قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية.



وتخلت الأسعار عن بعض مكاسبها في التعاملات بعد أن قالت أوكرانيا إنها ما زالت تأمل بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضية للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تنفيذه هذا الأسبوع.



وأغلقت عقود القمح القياسية تسليم كانون الأول في بورصة يورونكست التي مقرها باريس مرتفعة 0.6% إلى 314.50 يورو (321.10 دولار) للطن.



ويستهدف الاتفاق الذي تم توقيعه من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

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ويسري الاتفاق لمدة 120 يوما ويستهدف صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن.



وارتفع القمح في العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة ما يقرب من 4% إلى 7.86 دولار للبوشل اليوم الاثنين، وعوض الكثير من الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة عندما انخفضت الأسعار بنحو 6% بعد الإعلان عن الاتفاقية.



وتسبب انخفاض الشحنات من أحد أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم في زيادة تضخم أسعار الغذاء عالميا، وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذا قد يؤدي إلى مجاعة وهجرة جماعية على نطاق غير مسبوق. ( العربية)



