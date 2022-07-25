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الإثنين، 25-07-2022 02:02 م

معهد إيفو يحذر.. أكبر اقتصاد في أوروبا على حافة الركود

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الوكيل الإخباري - تراجعت ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في يوليو إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.اضافة اعلان


وقال معهد إيفو إن مؤشر قطاع الأعمال بلغ 88.6، أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. 

كما شهدت قراءة يونيو تراجعا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.

وصرح الخبير الاقتصادي بالمعهد كلاوس وولرابي بأن الشركات تتوقع تدهورا كبيرا في مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز ستؤثر على اقتصاد ألمانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا تقف على أعتاب ركود اقتصادي.

وتتسبب اختناقات التوريد وعواقب أزمة أوكرانيا في تباطؤ الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، بحسب البنك المركزي الألماني. ( سكاي نيوز )

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