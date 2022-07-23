بعد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية .. هل نشهد انفراجة في ازمة الغذاء عالمياً ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش إن العالم اليوم يعيش على وقع انعطافات مهمة في إطار ازمة الغذاء والطاقة التي يعانيها، والتي زادت أكثر مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن الاتفاق الروسي الأوكراني الأخير حول تصدير الحبوب الاوكرانية مهم جداً ليكون بادرة لانفراجة عالمية لملف الغذاء، إلا أنه لا يوجد ما يضمن استمرار هذا الاتفاق، وكم يصل حجم الانخفاض الذي قد يطرأ على الأسعار.



وبيّن أن العالم العربي يستورد قرابة 20% من الإنتاج العالمي من القمح، بالمقابل ينتج 3.3 % فقط، وهو ما يجعل الدول العربية رهينة لأي صراع أو كارثة أو جائحة قد تؤثر على الأسعار أو على سلاسل التوريد.



وبيّن أن على الأردن عدم التوقف عن طرح عطاءات استيراد الحبوب، وعدم الاتكال على هذا الاتفاق وإن كان بضمانة من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بقاء المخزون الاستراتيجي من الحبوب في المملكة أمر غاية في الأهمية.



ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة اتفاقا مهما لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءا بسبب الحرب.