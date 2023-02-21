4.32 مليون حركة دفع تمت عبر إي فواتيركم خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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بينت تقارير أنظمة المدفوعات من شركة " جوباك " أن عدد حركات الدفع التي تمت عبر نظام إي فواتيركم لعرض وتحصيل الفواتير الكترونياً خلال كانون الثاني الماضي وصلت لـ 4.32 مليون حركة، بارتفاع نسبته 16.1% عما كانت عليه في شهري كانون أول 2022 وتشرين الثاني 2022 الماضيين .وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي النظام ارتفع ليصل إلى 3.66 مليون مستخدم، بنسبة زيادة وصلت إلى 1.1%، بالمقارنة مع شهري كانون أول 2022 وتشرين الثاني 2022.وأشار إلى أنه وصل عدد المستخدمين الحاليين للنظام إلى 3.62 مليون مستخدم بنسبة 98.9%، وعدد المستخدمين الجديد وصل إلى 38 ألفا بنسبة 1.1%، ليكون إجمالي عدد المستخدمين 3.66 مليون.وأوضح التقرير أن عدد المفوترين على نظام إي فواتيركم لشهر كانون الثاني الماضي وصل إلى 442 مفوتر، وعدد الخدمات التي يتيحها التطبيق بلغت 1334 خدمة.وكشف التقرير أن خدمة الاتصالات حازت على أكبر عدد من حركات الدفع عبر النظام، حيث وصلت إلى مليون و 512 ألف حركة، فيما وصل عدد حركات الدفاع للماء والكهرباء 989 ألف حركة، والخدمات الحكومية 987 ألف حركة، وشركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع 366 ألف حركة، والخدمات المالية 188 ألف حركة، والتعليم 79 ألف حركة، والتجارة والخدمات 36 ألف حركة، والجمعيات والمنظمات 50 ألف حركة ، والسفر والمواصلات 23 ألف حركة، والغاز والطاقة 19 ألف حركة.