جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر

الوكيل الإخباري - قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .
وقال عبر منصة ( x ) ان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الأميركية على العالم .
ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .ومن جهة اخرى فان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .ملاحظة #egypt pic.twitter.com/joimGDu7CR— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 20, 2024