جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر

الوكيل الإخباري - قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .



وقال عبر منصة ( x ) ان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الأميركية على العالم .

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pic.twitter.com/joimGDu7CR ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .ومن جهة اخرى فان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .ملاحظة #egypt January 20, 2024





