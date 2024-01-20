السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الأول عربياً و 24 عالمياً في مؤشر الصناعات التحويلية

فيديو- مقتل 50 شخصا في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مدرسة

الخارجية الفلسطينية: المطلوب وقف فوري لإطلاق النار وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية

وزير الصحة يفتتح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بمحافظة جرش

اختلاف على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

الشمالي يؤكد: الحكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة

مصنعون يكشفون أسباب تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2023

السبت، 20-01-2024 01:37 م

جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر

7b9a1e5bb3f254c68c7cbc828c06bc42

الوكيل الإخباري - قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .

وقال عبر منصة ( x ) ان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الأميركية على العالم .

اضافة اعلان




إقرأ ايضا
65aa54da42360455e80c1022

انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

1020231112128689817942

اختلاف على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

2349121-1248951590

بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.. تثبيت أسعار المواصلات في لندن

2023_12_12_01_57_58

مصنعون يكشفون أسباب تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2023

شركة-ميتا

القيمة السوقية لشركة ميتا تتجاوز حاجز الـ 980 مليار دولار

11111111

سوق النفط الأوروبية تعاني من النقص جراء اضطرابات البحر الأحمر

أخبار متعلقة
2348146-884856930

أزمة البحر الأحمر ترفع الطلب على الشحن الجوي

لالالالا

أزمة البحر الأحمر تقفز بأسعار الشحن البحري بأكثر من الضعف

WhatsApp Image 2023-12-31 at 2.47.53 PM

"ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

0141

أسعار النفط تهبط مع تراجع اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

741

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطورات البحر الأحمر

65896e324236044146655d1c

"عملاق الشحن العالمي" يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر