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السبت، 13-05-2023 09:43 ص

42 % نمو مبادلات الأردن ورابطة دول جنوب شرق آسيا

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الوكيل الإخباري - نمت المبادلات التجارية البينية بين الأردن ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بنسبة 42 % خلال العام الماضي، مقارنة مع 2021.

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وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، ارتفعت مبادلات المملكة التجارية مع الرابطة، خلال العام الماضي إلى 1.279 مليار دينار، مقابل 900 مليون دينار خلال عام 2021.


وتضم رابطة (آسيان)، اليوم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند ولاوس وكمبوديا وبروناي وميانمار وفيتنام، بعدد سكان يصل إلى 668 مليون نسمة وبمساحة 4522518 كيلومترا مربعا.


وبلغت مستوردات المملكة من دول الرابطة خلال العام الماضي نحو 877 مليون دينار، مقابل 400 مليون دينار صادرات وطنية و2.5 مليون دينار المعاد تصديره.


وتتركز مستوردات الأردن من دول (آسيان)، في اللؤلؤ والأحجار الكريمة ومواد نسيجية ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وإلكترونية ومعدات نقل ومنتجات صناعة الأغذية وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، بالإضافة لمنتجات الصناعات الكيماوية، فيما تتمثل الصادرات بمنتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات معدنية ومواد نسيجية ومصنوعاتها.


وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن للأردن فرصة سانحة لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول رابطة (آسيان)، ولا سيما توسيع قاعدة السلع المصدرة واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وبين الحاج توفيق أن تجارة عمان، بصدد التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي أردني – آسيوي، قبل نهاية العام الحالي، يتخلله معرض ولقاءات ثنائية لأصحاب الأعمال والصناعيين والتجار بدول (آسيان) مع نظرائهم الأردنيين.


وأكد ضرورة استقطاب استثمارات آسيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى المملكة، لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دول الرابطة بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون بالمجال السياحي وقطاعي النقل والخدمات اللوجستية، برا وجوا.

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