%45.6 ارتفاع الصادرات الوطنية

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 قد بلغت 5926.8 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 43.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 5454.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 45.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبلغت قيمة المعاد تصديره بلغت 472.3 مليون ديناراً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 23.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 13014.3 مليون ديناراً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 37.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.