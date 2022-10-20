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الخميس، 20-10-2022 10:05 ص

صادرات صناعة عمان تكسر حاجز 5 مليارات دينار

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الوكيل الإخباري - كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، حاجز الــ 5 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الماضية، مواصلة بذلك رحلة صعودها التي بدأتها منذ بداية العام الحالي 2022، بنسبة 51 % ، لتصل إلى 5.461 مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت غالبية القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، زيادة في نمو صادراتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وبنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و94 بالمئة للصناعات التعدينية الأعلى بالنمو.

وتشير لغة الأرقام إلى أن صادرات صناعة عمان ستحقق رقما تاريخيا خلال العام الحالي لم تصله منذ تأسيسها قبل 6 عقود، في مؤشر واضح يؤكد أن الصناعة الأردنية تمتلك مقومات وممكنات للنمو تتجاوز معها الصعوبات والتحديات.

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