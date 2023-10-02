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450 ألف برميل نفط استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي بـ 78 دولاراً للبرميل

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الإثنين، 02-10-2023 11:03 ص

450 ألف برميل نفط استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي بـ 78 دولاراً للبرميل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الرسمية لشركة تسويق المنتجات النفطية العراقية، أن الأردن استورد من العراق خلال شهر أيلول الماضي ( 449.423) برميل من النفط الخام. اضافة اعلان


وبحسب البيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فان معدل التصدير اليومي بلغ 15 ألف برميل، كانت تورّد عبر صهاريج من ميناء جيهان في كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء. 

وأشارت الأرقام، إلى أن معدل البيع الموزون لكل برميل بلغ ( 78 ) دولاراً، وهو سعر أقل من السعر العالمي بمقدار 16 دولاراً، بحسب بنود الاتفاق الذي تم بين الأردن والعراق بوقتٍ سابق. 

وكان الأردن زاد من مستوردات النفط العراقي اليومية لتصبح 15 ألف برميل بدلاً من 10 آلاف برميل، وذلك اعتباراً من مطلع شهر آب الماضي.

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