596 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية الصينية من السلع والخدمات في كانون الثاني

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية الصينية من السلع والخدمات وصلت إلى 4.23 تريليون يوان (596.09 مليار دولار أميركي) في شهر كانون الثاني من العام الجاري، بزيادة 23 بالمئة على أساس سنوي.

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وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة شينخوا اليوم الجمعة؛ بلغت قيمة صادرات السلع 2.02 تريليون يوان فيما بلغت قيمة الواردات 1.6 تريليون يوان، الأمر الذي أنتج فائضا تجاريا بـ413 مليار يوان.



أما قيمة الصادرات من الخدمات فبلغت 217.8 مليار يوان في كانون الثاني الماضي، فيما وصلت الواردات منها 384.8 مليار يوان، ما خلق عجزا تجاريا بـ167.1 مليار يوان، بحسب الهيئة.



وأظهرت البيانات أن قطاع السياحة كان أكبر مساهم في تجارة الخدمات، مسجلا 175.4 مليار يوان.