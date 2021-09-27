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الإثنين، 27-09-2021 08:54 ص

6 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الرقمي في الصين

صين


الوكيل الإخباري - ذكر تقرير حول تطور الانترنت في الصين، ان الاقتصاد الرقمي نما ليصل الى 39.2 تريليون يوان (حوالي 6.07 تريليون دولار أميركي) خلال العام الماضي، ممثلا 38.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالبلاد وبزيادة 9.7 بالمائة على أساس سنوي.

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وقال التقرير الذي أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الالكتروني خلال قمة ووتشن لمؤتمر الانترنت العالمي، التي افتتحت أمس الأحد في ووتشن بمقاطعة جرجيان بشرقي الصين، إن حجم صفقات التجارة الإلكترونية المسجلة في الصين بلغ 37.21 تريليون يوان خلال عام 2020، بزيادة 4.5 بالمائة عن عام 2019، بينما وصلت العائدات التشغيلية لقطاع خدمات التجارة الالكترونية الى 5.45 تريليون يوان، بزيادة 21.9 بالمائة على أساس سنوي.


وقال تقرير آخر حول تطور الانترنت العالمي أن الاقتصاد الرقمي أصبح خيارا رئيسيا للبلدان في العالم للسعي إلى التحوط من تأثيرات جائحة كورونا والمسارعة في التحول الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن البنية التحتية الجديدة للمعلومات أصبحت تدريجيا قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي.

 

بترا


 




 

 


 

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