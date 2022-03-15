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الثلاثاء، 15-03-2022 04:24 م

600 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

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الوكيل الإخباري - سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي ، ليبلغ حوالي 600 مليون دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي، بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.586 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة نحو 1.220 مليار دينار.


كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي، لتبلغ حوالي 988 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020، والبالغة 976 مليون دينار.


وتعتبر صناعة الألبسة والمنسوجات من أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، يليها الصناعات الهندسية، والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.


ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

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