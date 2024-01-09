الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

اغتيال 3 اعضاء من حزب الله في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم بالغندورية

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

وفاة نصف مليون مصري في 2023

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

عاجل

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

الثلاثاء، 09-01-2024 10:56 ص

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

2343721-559015802
الوكيل الإخباري - تسببت الزلازل في تركيا وسوريا والعواصف في أمريكا وغيرها من الكوارث الطبيعية، في خسائر تأمينية تقدر بـ 95 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض عن 2022 لكنها لا تزال أعلى من المدى الطويل.اضافة اعلان


وقالت شركة "ميونيخ ري" أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي غطاها التأمين في 2022، كانت 125 مليار دولار، لكن الرقم في 2023 أعلى من متوسط عشرة أعوام.

وكانت زلازل تركيا وسوريا من أكثر الأحداث تدميرا، حيث تسببت بوفاة 58 ألف شخص، وخسائر بقيمة 50 مليار دولار، منها 5.5 مليار دولار غطتها شركات التأمين، لكن ما برز في 2023، لم تكن أحداثا كبيرة منفردة، بل العواصف الإقليمية الشديدة عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا التي تتزايد نتيجة لتغير المناخ.

إقرأ ايضا
8_news_1704785745

7.172 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

LYNXMPEK0806H_L

الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

12024495854722720584

تعرف على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

LYNXMPEK0801V_L

أسعار النفط تستقر وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

527143_4_1702099474

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة

15018

توقعات بارتفاع خام برنت ليصل إلى 82 دولاراً للبرميل في 2024

أخبار متعلقة
00101

أسهم أوروبا تهبط بضغط من أسهم الطاقة وارتفاع عوائد السندات

0074

بقيمة 1.6 تريليون دولار.. التوصل لاتفاق حول الإنفاق الإجمالي في أمريكا

see

أزمة البحر الأحمر تقفز بتكاليف الشحن البحري 173 %

6598faed4236043f587f38bb

"حرييت": روسيا أهم مورّدي الطاقة إلى تركيا

014

أسهم أوروبا تعوض بعض خسائرها بدعم من البنوك

74

18 شركة شحن غيرت مسارها إثر الهجمات بالبحر الأحمر