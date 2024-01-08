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الإثنين، 08-01-2024 09:39 ص

بقيمة 1.6 تريليون دولار.. التوصل لاتفاق حول الإنفاق الإجمالي في أمريكا

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الوكيل الإخباري - توصل زعماء الكونغرس الأميركي، مساء أمس الأحد، إلى اتفاق بشأن الإنفاق الإجمالي، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

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وقال جونسون، إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.


وأضاف في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.


من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاتفاق قرب الولايات المتحدة من تجنّب إغلاق حكومي دون داعٍ، وحماية الأولويات الوطنية المهمة.


ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.

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