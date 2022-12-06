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الثلاثاء، 06-12-2022 04:39 م

أردوغان: إذا كان الإرهاب ينبع من شمالي سوريا فسنقضي على المنابع

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الوكيل الاخباري- توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقضاء على منابع الإرهاب قرب حدود بلاده، وإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري. 

وأضاف أردوغان خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، أن الإرهابين فشلوا بمساعدة أصدقائهم في إركاع تركيا، والآن بدأوا بمهاجمتها من خلال الألاعيب الاقتصادية. 

وأشار إلى أن تركيا في السابق لم تكن تصنع حتى الرصاص، أما الآن فأصبحت تصنع المعدات الدفاعية، من المسيرات، والقذائف الصاروخية وغيرها من الأسلحة لجيشها وتبيعها للجيوش الأخرى أيضا، واستخدمتها في أذربيجان وليبيا عندما تطلب الأمر، وستستخدمها ضد الإرهابيين وأعوانهم أينما كانوا.

وأوضح، أن القوات التركية اتخذت التدابير اللازمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في عين العرب كوباني وإدلب.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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