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الإثنين، 05-12-2022 01:17 م

تركيا تحدد شروطها للقاء أردوغان بالأسد

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الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن بلاده لا تخطط للقاء قريب بين الرئس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره السوري بشار الأسد.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات سابقة لأردوغان حول إمكانية لقائه بالأسد، ثم استدرك قائلا: "إن أردوغان يوجه رسالة إلى الأسد مفادها، بأنه إذا تصرف بمسؤولية، وبدد مخاوف تركيا الأمنية، وسمح للمسار السياسي السوري بالتقدم، وضمن أمن وحماية الحدود التركية السورية، فإنه مستعد للقائه".

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وبشأن المعارضة السورية، المدعومة من تركيا وتتخذ من إسطنبول مقرا لها، قال قالن: "إن تركيا ستستمر في دعمها، على خلاف الولايات المتحدة وأوروبا، والعديد من الدول العربية، التي همشتها ونسيتها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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