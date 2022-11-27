أردوغان يعلن قرب تصنيع تركيا لمسيرات "بيرقدار كيزيلما" القتالية

الوكيل الاخباري- صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستبدأ تصنيع المسيرات القتالية "بيرقدار كيزيلما" بحلول نهاية العام 2023.



وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن أردوغان قوله: "سيبدأ التصنيع التسلسلي للمسيرة القتالية الجديدة كيزيلما نهاية العام 2023".



ظهر نموذج المسيرات التركية "بيرقدار كيزيلما" القتالية لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، ضمن معرض "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مدينة صامسون.



زودت مسيرات "بيرقدار كيزيلما" بمحرك نفاث، وستكون قادرة على الإقلاع من مدرجات السفن القصيرة.

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روسيا اليوم