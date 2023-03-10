أردوغان: حصيلة قتلى الزلزال 47 ألفًا وإصابة 115 ألفًا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط بلغت أكثر من 47 ألفًا، وإصابة أكثر من 115 ألفًا.



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وأكد انتهاء أعمال إزالة الركام إلى حد كبير في المناطق التي انتهت فيها أعمال البحث والإنقاذ، مع بناء آليات توفير كافة المتطلبات للمواطنين في مناطق الزلزال.



وقال، إن الهدف الأساسي يتمثل ببناء المدن المتضررة من الزلزال من الصفر عبر إزالة 270 ألف مبنى يتضمن 800 ألف منزل، تضرر بمستويات متفاوتة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس التركي اليوم الجمعة، توقيعه مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 18 حزيران إلى 14 أيار المقبل.



وأوضح في خطاب بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ تحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية السبت.



وشدد أردوغان، أنه وقّع المرسوم بناء على الصلاحية التي تمنحها له – بصفته رئيسًا للبلاد – المادة 116 من الدستور.



وأضاف، أنه وقع على مرسوم تقديم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 حزيران إلى 14 أيار.