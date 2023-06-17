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السبت، 17-06-2023 12:22 م

أردوغان يدعو السيسي لزيارة تركيا

السيسي-وأردوغان


الوكيل الإخباري - وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.

وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن "رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا".

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وأضاف قائلا: "أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان. سيحدد الزعيمان مكان الاجتماع. وسيعقد الاجتماع في أنقرة أو القاهرة".


والتقى السيسي وأردوغان العام الماضي في الدوحة، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين. وقدم السيسي التهنئة لأردوغان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.


يذكر أن وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، بحث مع نظيره المصري سامح شكري، الأسبوع الماضي سبل تطبيع العلاقات بين البلدين.


وتناول الاتصال ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

RT

 




 

 


 

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