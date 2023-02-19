أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات

الوكيل الاخباري- رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية من الـ 14 من مايو القادم، إلى الـ 18 من يونيو.



وأفادت صحيفة Hürriyet التركية، بأن أردوغان أجرى يوم الأربعاء، اجتماعا ناقش خلاله مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في الـ 14 من مايو القادم، إلى الـ 18 من يونيو، إلا أن الرئيس رفض المقترح، وتم إدراج موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في موعدها المحدد، إلا أنه قد تكون هنالك بعض المشاكل في إعداد قوائم الناخبين.



كما أوعز أردوغان للمجلس الأعلى للانتخابات، بحث آليات التصويت الممكنة للمواطنين في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الانتخابات، نظرا إلى استمرار عمليات إزالة الأنقاض التي قد تستغرق وقتا طويلا.

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روسيا اليوم