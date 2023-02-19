الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

دورة تدريبية في إربد حول مهارات القيادة الشبابية

الملك : مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا

الحكومة تحدد أولويات برنامج تحديث القطاع العام

مدير الأمن العام يرعى ندوة التخطيط الإستراتيجي لإدارة الأزمات

جلسة توعوية بلواء الطيبة حول الوقاية من مرض السرطان

الأحوال المدنية: اصدار وتجديد جوازات السفر للمقيمين باسلام أباد ونيقوسيا إلكترونيا

الأوقاف تكشف عن شركات العمرة المعتمدة لموسم 1444 - أسماء

الملك يهاتف الروابدة معزيا بوفاة عمه

السعايدة: تقنيات على الحدود لعدم دخول مصادر مشعة للأردن

الأوقاف: شروط لمساكن الحجاج الأردنيين أن لا تزيد المسافة عن 2000 متر عن الحرم ومواصلات مجانية

الأحد، 19-02-2023 04:54 م

أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات

63f209cd4c59b7076721f072


الوكيل الاخباري- رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية من الـ 14 من مايو القادم، إلى الـ 18 من يونيو.

وأفادت صحيفة Hürriyet التركية، بأن أردوغان أجرى يوم الأربعاء، اجتماعا ناقش خلاله مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في الـ 14 من مايو القادم، إلى الـ 18 من يونيو، إلا أن الرئيس رفض المقترح، وتم إدراج موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في موعدها المحدد، إلا أنه قد تكون هنالك بعض المشاكل في إعداد قوائم الناخبين.

كما أوعز أردوغان للمجلس الأعلى للانتخابات، بحث آليات التصويت الممكنة للمواطنين في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الانتخابات، نظرا إلى استمرار عمليات إزالة الأنقاض التي قد تستغرق وقتا طويلا.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
470199

كوريا الجنوبية تجري مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة

d0bf463b-dfca-444e-b90f-83201b59618c

الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية

63f1ca974c59b72bef3eb92c

السلطات التركية: عدد ضحايا الزلزال بلغ حتى الآن 40689 قتيلا

63f163f242360429d062bd85

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

63cfc0894236046c790a15ea

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني

63f20f314236043a9e24ce09

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان: الاتفاق الإطاري هو مخرج البلاد من الأزمة

أخبار متعلقة
35d87b35-الرئيس-التركي-رجب-طيب-أردوغان

الرئيس التركي: 20 مليون شخص تضرروا من الزلزال المدمر

63e9d60b4c59b711587b1b86

السعودية تعين الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة

63e89e684236045a7f47bd75

أمير قطر يتوجه إلى تركيا

اردوغان2-9

أردوغان: الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية أقوى من زلزال عام 1999 بثلاثة أضعاف

thumbs_b_c_62842d9491958eb320d8a4a9a30a6e61

قرار هام للطلبة الاردنيين في تركيا.. تحويل دوام الفصل الثاني في جامعات عن بعد

خخخ

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير